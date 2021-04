Vaccini, Asl a Progetto Giglio: «Sono 68 gli over80 che hanno ricevuto la seconda dose, 79 la prima»

ISOLA DEL GIGLIO – “In riferimento all’articolo apparso in questi giorni sui media in merito all’interrogazione del gruppo di opposizione Progetto Giglio, rivolta al sindaco Sergio Ortelli, sulla vaccinazione all’isola del Giglio, l’Asl Toscana Sud Est precisa che degli over 80, in carico al medico di medicina generale, 68 persone hanno completato il ciclo vaccinale e 79 hanno ricevuto la prima dose”, dichiara la Asl.

“Nonostante la sede vaccinale “meso” – prosegue la Asl – individuata per la zona Colline dell’Albegna, compresa quindi l’isola del Giglio, sia ad Albinia, l’Azienda, ascoltando le richieste dei cittadini e delle istituzioni, per andare incontro alle necessità delle persone che dall’isola non si possono spostare sulla terra ferma, intanto, ha organizzato una seduta vaccinale negli ambulatori di Giglio Porto, che si è già svolta.

Allo stesso tempo è stata espletata una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni di volontariato per comprendere la loro disponibilità a vaccinare nelle proprie strutture in orari non utilizzati dalle attività ordinarie. L’espletamento della procedura è di questi giorni e si sta perfezionando. A tale proposito, la Misericordia del Giglio ha inviato domanda di disponibilità, cosa di cui verrà tenuto conto per sottoscrivere la convenzione per eseguire le vaccinazioni secondo le categorie che verranno indicate.

Si ricorda che programmazione delle vaccinazioni è dettata dal piano vaccinale nazionale e a cascata dalla Regione, sempre in relazione alle dosi di vaccino in arrivo e distribuite.

Resta inteso che qualunque altra iniziativa che il Governo decida di assumere per le piccole isole è ben accolta e sicuramente renderebbe specifico un obiettivo la cui portata scientifica è ritenuta valida dal Comitato Nazionale”, conclude la Asl.