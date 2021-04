L’almanacco del Giunco: il 22 aprile è pubblicato l’Orlando furioso e debuttano i Blues Brothers

GROSSETO – Giovedì 22 aprile, san Sotero papa, Giornata della Terra, il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.05. Accadeva oggi:

1073 – Elezione di papa Gregorio VII.

1370 – A Parigi inizia la costruzione di due torri nei pressi di porta S.Antonio, nucleo centrale da cui nel corso dei secoli si svilupperà la Bastiglia.

1418 – Nell’ultima seduta del 22 aprile papa Martino V approva tutti i decreti del Concilio, anche quelli decisi prima della sua elezione.

1500 – Il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral è il primo europeo ad avvistare le coste del Brasile.

1509 – Enrico VIII d’Inghilterra sale al trono dopo la morte del padre, Enrico VII d’Inghilterra.

1516 – Per la prima volta viene pubblicato l’Orlando furioso, di Ludovico Ariosto.

1529 – Il Trattato di Saragozza fissa la divisione dell’emisfero occidentale tra Spagna e Portogallo indicando la linea di demarcazione a 297,5 leghe ad ovest delle Molucche. La Spagna riceve una ricompensa in termini monetari per la cessione al Portogallo di una porzione di territorio maggiore a quella precedentemente convenuta.

1815 – Durante la Guerra austro-napoletana, il generale Adam Albert von Neipperg occupa Forlì.

1836 – USA: il giorno dopo la Battaglia di San Jacinto le forze texane guidate da Sam Houston catturano il generale messicano Antonio López de Santa Anna.

1864 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Coinage Act 1864 che stabilisce la stampigliatura della scritta “In God We Trust” su tutte le monete.

1868 – Umberto I sposa a Torino la cugina Margherita.

1897 – L’anarchico italiano Pietro Acciarito tenta di accoltellare Umberto I.

1906 – Le Olimpiadi estive del 1906, oggi non riconosciute come Giochi olimpici, si aprono ad Atene.

1912 – La Pravda, l’organo del Partito comunista dell’Unione Sovietica, inizia le pubblicazioni a San Pietroburgo.

1914 – USA: Babe Ruth fa il suo esordio nel baseball professionistico.

1915 – Prima guerra mondiale: Ypres, (Belgio) durante la seconda battaglia di Ypres le truppe tedesche fanno ricorso all’iprite, un gas tossico, causando alle truppe inglesi 5mila morti e 10mila intossicati: è la nascita della Guerra chimica.

1943 – Albert Hofmann scrive il suo primo rapporto sulle proprietà allucinogene dell’Lsd.

1944 – Seconda guerra mondiale: inizia l’Operazione Persecution – le Forze alleate sbarcano nella zona olandese della Nuova Guinea.

1945 – Seconda guerra mondiale: dopo aver appreso che le forze sovietiche sono entrate a Eberswalde senza necessità di combattere, Adolf Hitler già asserragliato nel suo bunker ammette la sconfitta ed afferma di essere intenzionato a suicidarsi.

1954 – Paura rossa: Il senatore USA Joseph McCarthy inizia ad investigare su esponenti dell’esercito sospettati di filo-comunismo.

1964 – New York, Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke si incontrano per la prima volta ed iniziano a sviluppare la sceneggiatura di 2001: Odissea nello spazio.

1967 – Torino, la Fiat presenta la 125.

1970 – Celebrazione del primo Giorno della terra.

1972 – Guerra del Vietnam: l’escalation di bombardamenti sul Vietnam provoca numerose manifestazioni di protesta contro la guerra in numerose città da una costa all’altra degli Stati Uniti.

1974 – Sciagura aerea a Bali, Indonesia: un Boeing 707 della Pan Am precipita: 107 le vittime.

1975 – il Parlamento italiano approva il nuovo diritto di famiglia.

1977 – Primo utilizzo della fibra ottica, inventata da Narinder Singh Kapany, per trasportare il segnale telefonico.

1978 – USA: i The Blues Brothers fanno la loro prima apparizione al Saturday Night Live.

1983 – Germania, viene annunciato il ritrovamento dei Diari di Hitler, che però risulteranno dei falsi.

1988 – Oceano Atlantico, affonda l’Athenian Venture.

1993 – USA: Washington, apre l’Holocaust Memorial Museum.

1997 – Perù: un commando di forze governative libera in un blitz 71 persone tenute in ostaggio da 126 giorni da un gruppo di ribelli nella residenza dell’ambasciatore giapponese nella capitale Lima; uno degli ostaggi muore per infarto, mentre due soldati rimangono uccisi. Tutti i ribelli vengono eliminati, quelli che si arrendono vengono giustiziati sul posto (tra cui 2 ragazze di 16 anni).

1997 – Albania: Arenamento del Vittorio Veneto (C 550) sulle coste dell’Albania, di fronte al porto di Valona, senza riportare particolari danni.

2004 – Corea del Nord: scontro tra due treni – uno carico di petrolio, l’altro di gas liquido – vicino alla Stazione di Ryongchon, 200 km a nord di Pyongyang; circa 150 i morti e 1.250 i feriti.

2005 – Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incarica il presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi di formare un nuovo governo.

2006 – Iraq: Talabani, storico oppositore di Saddam Hussein è stato eletto per un secondo mandato presidenziale, diventando così il primo presidente eletto sotto l’autorità della nuova costituzione del paese.

Fonte: il.wikipwdia.org