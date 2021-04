GROSSETO – La Maremma si appresta a celebrare la Festa della Liberazione. Nonostante le restrizioni Covid, le istituzioni e le associazioni festeggeranno il 25 aprile, seppur in forma ridotta e rispettando le norme anti-contagio. Di seguito le iniziative nei vari Comuni.

GAVORRANO

“La sezione di Anpi Gavorrano/Scarlino intende celebrare degnamente, nonostante le dovute e necessarie restrizioni a causa della pandemia in corso, la ricorrenza della Festa della Liberazione – spiega il presidente dell’Anpi locale Leo Barbi -. La festa laica più importante del Paese, che ci ricorda la vittoria sul Nazifascismo, che imperò drammaticamente per 20 anni lasciando dietro di sé immani tragedie, morti e distruzioni indicibili”. Sabato 24 aprile alle 10.30 a Ravi, in piazza Campori, presidio davanti alla lapide del partigiano Dante Campori; alle 11.30 a Potassa, in via Aurelia, presidio al monumento del partigiano Flavio Agresti. “I presidi si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid – assicura Barbi -. I partecipanti rispetteranno il distanziamento sociale e saranno tutti muniti di mascherine. A loro disposizione ci sarà il gel igienizzante”.

“Il gruppo consiliare Movimento Gavorrano Bene Comune e Sinistra Italiana circolo di Gavorrano, in occasione della celebrazione del 25 aprile, aderiscono alle manifestazioni organizzate nei nostri Comuni dall’Associazione Anpi Gavorrano – Scarlino nei giorni 23 e 24 aprile – spiegano le forze politiche -. In questa ricorrenza così importante per la libertà e la democrazia del nostro Paese nel ribadire i nostri profondi valori antifascisti vogliamo rendere omaggio ai partigiani del nostro territorio che, insieme a migliaia di altre donne e uomini, hanno partecipato alla Resistenza e sono stati uccisi per liberare l’Italia dal nazifascismo e aprire la strada alla democrazia e alla Costituzione Repubblicana.

GROSSETO

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia celebrerà, anche in Provincia di Grosseto, il 76° Anniversario della Liberazione d’Italia nelle forme previste e consentite in stato di emergenza dalla legge.

“Ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, noi tutti − spiegano dall’Anpi − saremo dunque chiamati a fare i conti con una Festa della Liberazione inusuale, fortemente condizionata dalle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Tra pochi giorni, ancora una volta, le vie e le piazze della nostra Maremma non saranno attraversate da migliaia di cittadine e cittadini riconoscenti per la libertà avuta in dono attraverso la durissima e tragica Guerra di Liberazione, conclusasi positivamente per mezzo del fondamentale contributo della Resistenza”.

“L’Anpi, responsabilmente e con il consueto senso delle Istituzioni, è stata infatti chiamata a dare, nuovamente, il buon esempio. Rinunceremo alle tradizionali celebrazioni di Popolo per lasciare spazio alle commemorazioni, in forma ridotta e simbolica, sui tanti luoghi cari alla memoria. Nel capoluogo ed anche nei più piccoli comuni della Provincia di Grosseto − concludono dall’Anpi − saremo fianco a fianco insieme ai rappresentanti delle amministrazioni nazionali e locali, ad attiva e fattiva testimonianza della comunione ideale di valori e di speranze che ci legano fortemente alla lotta partigiana da cui ha avuto principio la stesura della nostra Costituzione repubblicana”.

A completare il quadro delle proposte messe in campo per l’annuale anniversario della Liberazione, l’iniziativa nazionale denominata “Strade di Liberazione” che vedrà la deposizione di un fiore in prossimità delle indicazioni toponomastiche delle vie e delle piazze dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i, di ogni estrazione e fede, vittime della repressione nazifascista.

Durante la deposizione dei fiori, che sarà effettuata, naturalmente, entro la giornata di domenica 25 aprile, saranno coinvolti dirigenti e giovani iscritti dell’Anpi opportunamente distanziati e muniti di mascherine. Gli scatti fotografici realizzati andranno a comporre una galleria di immagini che sarà condivisa on-line attraverso il sito provinciale “www.AnpiGrosseto.it“, la piattaforma Youtube e la pagina social “www.facebook.com/AnpiGrosseto“. A completare la “staffetta del 25 Aprile” una non-stop virtuale che si svolgerà, come di consueto, in collaborazione con il Festival Resistente.

ROCCASTRADA

“Anche quella di domenica prossima – spiegano dal Comune di Roccastrada – sarà necessariamente una cerimonia diversa da quelle tradizionali, che, esattamente come lo scorso anno, sarà modulata sulla base delle misure precauzionali disposte dall’emergenza sanitaria in corso e che quindi non prevede la presenza di pubblico, contrariamente agli anni passati nei quali i momenti celebrativi erano accompagnati da cortei, incontri e momenti di riflessione. Ma il Comune di Roccastrada, tramite il proprio sindaco Francesco Limatola ci tiene a ribadire ed affermare l’importanza della data del 25 Aprile e quindi conferma i due tradizionali appuntamenti che prevedono la deposizione delle corone di alloro in località Ponte del Ricci a Montemassi ed in Piazza XXV Aprile a Roccastrada, alla presenza di rappresentanti del Comitato XXV Aprile di Roccastrada”.

“La commemorazione – queste le parole del sindaco Limatola – deve costituire un momento di richiamo ai valori della democrazia che non dobbiamo mai dimenticare e che, anzi, in circostanze come quella che stiamo vivendo, in cui è davanti agli occhi di tutti un’emergenza vera e la popolazione sta soffrendo, devono assumere un valore simbolico ancora più importante che segni l’appartenenza ad una comunità. E’ sempre importante e doveroso ricordare date storiche come questa perché i valori della democrazia sono stati conquistati attraverso la sofferenza ed è nostro compito onorarli”.

Il programma della celebrazione:

ore 10.00 deposizione di una corona da parte del Sindaco accompagnato dai vigili urbani in loc. Ponte del Ricci (Montemassi)

ore 11.00 deposizione di una corona da parte del Sindaco accompagnato dai vigili urbani in Piazza XXV Aprile a Roccastrada

Per dare la possibilità a coloro che volessero celebrare “a distanza” la commemorazione, il Sindaco farà una diretta Facebok sulla propria pagina.

PIOMBINO

Il 25 aprile è una festa nazionale della Repubblica italiana che celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. È un giorno fondamentale per la storia dell’Italia, simbolo di democrazia e libertà.

“Mi preme ricordare insieme a voi – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – il valore che riveste per l’Amministrazione comunale e per l’intera Città di Piombino, insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare, la celebrazione della liberazione del Paese dal nazifascismo, processo storico fondante della democrazia, alla quale la nostra comunità ha attivamente partecipato. Ma questa data ha anche un ulteriore significato, per il secondo anno consecutivo, essa giunge in un momento ancora cruciale per la vita e per il futuro della Nazione. Anche oggi, come allora, stiamo lottando per liberarci da un nemico temibile, che ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini, a chiudere scuole e attività. Sono certo che riusciremo a sconfiggerlo, ma dovremo fare forza su tutte le nostre migliori risorse per affrontare una difficile ricostruzione, economica e sociale. Nonostante tutte le difficoltà e le restrizioni vigenti, Piombino non mancherà di onorare questo appuntamento e stiamo per questo organizzando una celebrazione all’altezza della nostra tradizione”.

Secondo le disposizioni attualmente vigenti, anche a Piombino la cerimonia avrà luogo in forma ristretta e statica. In programma, la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti per la Libertà con la presenza del sindaco, del presidente del Consiglio Comunale e del presidente Anpi locale. Inoltre, il Palazzo Comunale e il Torrione verranno imbandierati e illuminati con il tricolore, manifesti celebrativi sono stati affissi in tutta la città e nelle frazioni.