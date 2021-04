Fratelli d’Italia: «Ben venga l’area di sgambatura per i cani, ma non in quel posto»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Fratelli d’Italia Magliano in Toscana, dopo le moltissime lamentele pervenute da parte dei cittadini, pone l’accento sulla necessità di trovare un altro luogo dove poter far correre gli amici a quattro zampe”, spiegano dal partito locale.

“Attualmente – proseguono – l’area di sgambatura per questi animali si trova in prossimità delle scuole primarie e infanzia e in un’area davanti alla chiesa del ‘400 della Santissima Annunziata.

Questa scelta ha creato diverso malcontento tra i residenti della zona, sia per collocazione poco idonea della struttura, con continui rumori provocati dall’abbaiare dei cani, sia per i cattivi odori provenienti dalla stessa, soprattutto nel periodo estivo, quando la temperatura elevata li evidenzia maggiormente. Tant’è che diversi cittadini residenti hanno presentato nei giorni scorsi anche una petizione presso l’amministrazione comunale.

Viste tutte queste problematiche, sarebbe ipotizzabile, se non necessario, che l’amministrazione comunale individui un altro spazio idoneo dove poter trasferire l’area, così da non recare fastidio ai residenti e al tempo stesso consentire la sgambatura in sicurezza dei cani”, concludono da Fratelli d’Italia Magliano.