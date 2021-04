Enofood e Agrifuture: Its Eat presenta i nuovi corsi. Al via gli open day

GROSSETO – Open day e colloqui individuali: Its Eat presenta in nuovi corsi 2021-2023 e apre le porte ai giovani diplomati che vogliono investire in alta formazione tecnica.

Al via le preiscrizioni per Enofood e Agrifuture. Informazioni e modulo di iscrizione agli open day sul sito dell’Istituto. Tutte le info per prenotare un incontro con gli esperti in orientamento

Porte aperte, benché virtualmente, all’Istituto tecnico superiore Eccellenza Agroalimentare Toscana, che prepara i giovani diplomati alle professioni del futuro, nel campo del marketing, dell’enofood e dell’agricoltura di precisione. E da quest’anno c’è anche un’importante novità per chi, invece, preferisce un appuntamento direttamente con l’istituto per conoscere corsi e opportunità. Dato che le regole anti-Covid hanno spostato gli open day dalle aule allo spazio virtuale dell’etere, Its Eat ha introdotto le consulenze individuali in presenza, con esperti di orientamento. Sono loro ad esaminare i singoli casi e a indirizzare gli studenti verso il percorso più adatto a interessi, attitudini e aspettative professionali.

Nel biennio 2021-2023, due sono i corsi in programma, per i quali sono già aperte le preiscrizioni: Enofood 4.0, per la formazione di tecnici superiori in grado di gestire sia il processo di commercializzazione dei prodotti agroalimentari made in Italy, che l’export, incrementando le strategie di maketing e di comunicazione delle imprese agroalimentari; Agrifuture 4.0, per tecnici superiori che operano nelle filiere di produzione e trasformazione agroalimentare, promuovendone l’innovazione digitale, con riferimento alle nuove tecnologie dell’agricoltura di precisione.

Entrambi i corsi, di durata biennale per 1200 ore in aula e 800 di tirocinio in azienda, partiranno il 30 ottobre prossimo a Grosseto (Enofood) e a Firenze (Agrifuture), nelle sedi formative dell’istituto, dove sono a disposizione spazi di studio e di lavoro all’avanguardia per associare le ore di teoria alle attività in laboratorio.

Come prenotare un colloquio individuale

Telefonare ai numeri 0564 1791224 e 333 1328663, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 15-18, oppure inviare una mail a info@fondazione-eat.it oppure a orientamento@fondazione-eat.it.

Date e iscrizioni agli open day

Per quanto riguarda gli open day, i prossimi si tengono il 28 aprile e il 5 maggio, dalle 17 alle 18. Gli altri appuntamenti, il 19 maggio, il 9 e il 23 giugno, il 7, il 14 e il 21 luglio, sempre nello stesso orario. Ci si può iscrivere al link https://fondazione-eat.it/richieste/index.php/openday/, compilando e inviando il modulo, che permette di scegliere sia il corso di interesse che la data dell’open day. Oppure visitare il sito http://fondazione-eat.it

Dal 5 al 7 maggio, inoltre, Its Eat partecipa all’evento “Its Pop Days”, un’innovativa fiera digitale organizzata da Confindustria, Indire (la piattaforma per l’innovazione nella scuola) e l’agenzia del lavoro Umana. In questa occasione, per la prima volta, sarà possibile visitare gli stand virtuali di tutti gli Its italiani. Maggiori indicazioni sull’evento sui social e sito web di Its Eat.