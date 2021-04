Asl: «Vaccino a domicilio per gli over80 che non sono riusciti a riceverlo»

GROSSETO – Vaccinazioni a domicilio per gli over80 che non sono riusciti a vaccinarsi in questi due giorni di campagna senza prenotazione.

“La Asl Toscana sud est – scrive l’azienda -, per le persone ultraottantenni che avessero trovato finora difficoltà a effettuare la vaccinazione senza prenotazione presso la sede hub all’Aurelia Antica a Grosseto, ha predisposto la possibilità di ricevere la somministrazione direttamente a domicilio, facendo richiesta via email al seguente indirizzo: segreteria.ufficiodirezione.gr@uslsudest.toscana.it. La direzione di zona prenderà in carico la richiesta e provvederà a eseguire quanto prima la vaccinazione”.