615mila euro per riqualificare l’illuminazione pubblica: la Giunta approva

SANTA FIORA – Parte la riqualificazione dell’illuminazione pubblica stradale nel territorio di Santa Fiora. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità che prevede lavori di efficientamento energetico nel capoluogo e nelle frazioni con la sostituzione dei corpi illuminanti e la messa in sicurezza dei quadri elettrici, per un intervento complessivo pari a 615mila euro. Dopo il via libera della Giunta sullo studio di fattibilità, gli uffici comunali procederanno con l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo.

I lavori saranno realizzati per stralci: nel 2021 il Comune interverrà con il primo lotto sull’illuminazione delle principali arterie stradali, come le provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, con un quadro economico da 300mila euro. Il resto dei lavori andranno al 2022 e al 2023.

L’investimento è coperto in parte dai contributi del Governo per l’efficientamento energetico dei Comuni. In particolare a Santa Fiora nel periodo 2020-2024 sono stati assegnati 50mila euro all’anno, raddoppiati nel 2021 (100mila euro). Le risorse del 2020 sono state utilizzate per l’efficientamento energetico del campo sportivo. Quelle degli anni successivi convergeranno tutte su questo progetto.

“Si tratta di un investimento importante – sottolinea Moreno Pomi, assessore comunale ai Lavori pubblici di Santa Fiora – che ci consentirà di migliorare l’illuminazione notturna delle nostre strade garantendo così una viabilità più sicura. Inoltre la scelta green di installare moderne lampade a led garantirà un abbattimento dei consumi e un risparmio anche per le amministrazioni future”.