Tornano le camminate della Uisp, Ghizzani: «Attività sana adatta a tutti»

GROSSETO – La Uisp di Grosseto riparte anche con le sue camminate da lunedì 26 aprile. Si tratta di una delle attività più in crescita, per il comitato, e anche di quelle che meglio incarnano l’idea di una disciplina che non sia soltanto sport, ma anche socializzazione e promozione di uno stile di vita sano.

“Quella del fit walking – spiega Massimo Ghizzani, vicepresidente del comitato e divulgatore della disciplina – è un’attività sana, adatta a tutti e che in tempo di pandemia permette di stare all’aria aperta, dove il rischio di contagio è molto più basso. Durante i vari appuntamenti andremo alla scoperta di varie zone della nostra città”.

Le camminate sono in programma dal lunedì al venerdì, mercoledì escluso, con ritrovo alle 18,30. Per informazioni segreteria Uisp di viale Europa, 0564417756, 3281006698 oppure grosseto@uisp.it.