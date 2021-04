Opere pubbliche: eccole tutte da qui al 2023

GAVORRANO – A quasi tre anni dall’inizio della legislatura, con un forte scossone rappresentato dalla fase pandemica che il nostro Paese sta vivendo, «è volontà della Giunta Comunale fare un bilancio sul proprio operato, fissando i risultati da raggiungere entro la fine della legislatura di giugno 2023».

«Purtroppo da ormai un anno non è stato possibile organizzare assemblee pubbliche, rilegando molti dibattiti e confronti al solo perimetro social ed in attesa di poter tornare ad incontrarsi, non mancheranno momenti di confronto virtuali ricercati e strutturati da parte della Giunta comunale» afferma il sindaco Andrea Biondi.

«In allegato un aggiornamento delle opere pubbliche in programma per il Comune di Gavorrano che gli uffici stanno con impegno portando avanti nella realizzazione degli indirizzi degli amministratori, quegli stessi indirizzi che segnano l’attuale legislatura, e che sono frutto di un’importante azione di reperimento di risorse e relativi finanziamenti: rafforzamento dei servizi turistici e culturali, rigenerazione urbana».

Di seguito l’elenco dei lavori e dei progetti conclusi, in fase di realizzazione e in fase di progettazione dal novembre 2019.

