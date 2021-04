GROSSETO – Altra giornata uggiosa in provincia di Grosseto. Non sono attese precipitazioni (anche se la possibilità di modesti rovesci non è da escludere), ma il cielo sarà nuvoloso fin dal mattino.

Oggi, mercoledì 21 aprile, temperature stabili: nel capoluogo ancora minime piuttosto rigide, attorno ai 6 gradi, mentre le massime dovrebbero raggiungere quota 17.

Vento moderato, direzione sud sud est, con raffiche fino a 20 chilometri orari. Nei prossimi giorni è previsto un progressivo aumento delle temperature, con valori più consoni all’attuale periodo.

