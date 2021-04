Coronavirus, Comune e Croce Rossa insieme per aiutare la popolazione con i vaccini

CAPALBIO – Da sabato 24 aprile i volontari della Croce rossa aiuteranno le persone a svolgere la procedura. È necessario fissare prima il proprio appuntamento chiamando i numeri 0564 890015 e 0564 890411.

Aiutare i cittadini a prenotare il vaccino contro il Covid 19, secondo le procedure stabilite dalla Regione Toscana. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale avvia, grazie alla collaborazione della Croce rossa di Capalbio, un servizio di sostegno per chi si trova in difficoltà ad eseguire le azioni necessarie per la prenotazione del siero.

“Ringraziamo il presidente Luigi Trabucco e tutti i volontari della Cri di Capalbio per essersi resi disponibili a realizzare questo servizio – dice il vicesindaco Giuseppe Ranieri – che crediamo sia davvero molto utile per la popolazione”. Nelle ultime settimane, infatti, il Comune aveva raccolto le richieste di alcuni cittadini che avevano difficoltà a compiere la procedura sul portale della Regione Toscana.

“Molti di loro – spiega l’assessore Gianfranco Chelini – sono persone anziane che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. Crediamo che prendere parte alla campagna vaccinale e ridurre le possibilità di contrarre il virus siano gli anticorpi più importanti che possiamo avere per tornare al più presto a una situazione sociale ed economica vicina alla normalità: per questo motivo, dopo aver accolto la disponibilità della Cri, abbiamo deciso di mettere a disposizione dell’associazione un computer portatile e uno smartphone per effettuare la procedura di registrazione”.

La Croce rossa di Capalbio aprirà la sua sede di Borgo Carige, su appuntamento, per chi ha bisogno di prenotare la vaccinazione, ogni lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 19 e ogni sabato dalle 9 alle 13. Per poter fissare il proprio appuntamento si possono chiamare i numeri 0564 890015 e 0564 890411. Il servizio sarà attivo da sabato 24 aprile e, per questo, è possibile sin da oggi prenotare.