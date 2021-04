Ripigliàti – Storie di ripartenza: il podcast della prima puntata

Ascolta "Ripigliàti - Storie di ripartenza - Puntata 1" su Spreaker.

GROSSETO -“Ripigliàti - sette storie di ripartenza” è il titolo di un nuovo ciclo di puntate che l’ufficio comunicazioni della diocesi di Grosseto lancia sui canali podcast della Diocesi “Dare voce alle parole”.

Nel tempo di Pasqua, vogliamo raccontare storie di diverso tipo che hanno però un filo rosso che le lega: sono storie di chi ha investito in futuro, in speranza. Questo ciclo di storie vuol essere un contributo per questo tempo che stiamo vivendo e una coordinata per la ripartenza. Il mondo sembra inceppato e con esso, probabilmente, le vicende professionali, umane, relazionali di molti di noi. Viviamo la crisi pandemica e ne accusiamo la portata epocale, eppure da sempre gli uomini e le donne riescono a reinventarsi, a superarsi, a rimarginare le ferite. Le storie che ascolteremo sono storie di ripartenza, per esempio, dal carcere, dall’emarginazione sociale, dai disturbi alimentari, ma anche storie di cooperazione, di laboriosità”.

Ogni puntata andrà in onda il martedì.

