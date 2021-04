PIOMBINO – La primavera non è ancora arrivata. Per il previsto calo delle temperature nelle prossime ore, il sindaco Ferrari ha firmato l’ordinanza per il prolungamento dell’accensione dei riscaldamenti: da oggi fino a lunedì 26 aprile compreso, è pertanto possibile accendere i riscaldamenti per 10 ore al giorno nella fascia oraria tra le 5 e le 23.