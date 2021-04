BOCHEGGIANO – Una voragine di sei metri di diametro e profonda più di dieci metri si è aperta nel terreno nella zona del Gabellino, comune di Montieri.

Il piccolo cratere si è formato in poche ore all’inizio del mese di marzo e a causa delle piogge intense delle ultime settimane si è riempito d’acqua. È stato prontamente messo in sicurezza dal proprietario del terreno.

Non si conoscono le cause che hanno portato alla formazione della grande voragine e attualmente sono in fase di accertamento.

Nella gallery trovate le immagini di questo strano fenomeno.