Coronavirus, muore una donna a Grosseto. I nuovi casi sono 23, un ricovero in più in ospedale

GROSSETO - Un'altra persona uccisa dal Coronavirus a Grosseto. Si tratta di una donna di 78 anni, deceduta all'ospedale Misericordia nella giornata di martedì 20 aprile. Dove sono ricoverate 36 persone, una più di ieri, con 13 malati in terapia intensiva.

In provincia di Grosseto ci sono 23 nuovi casi, in diminuzione rispetto ai 32 di ieri: dalle 14 del 19 aprile alle 14 del 20 aprile sono stati effettuati 795 tamponi. Le persone positive in carico sono 724. Si registrano 46 guarigioni. Dei nuovi contagi 9 sono a Grosseto, 5 a Orbetello e 3 a Monte Argentario.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 138 Provincia di Arezzo 60 Provincia di Siena 52 Provincia di Grosseto 23 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 27 11 11 8 3 0 Grosseto 7 4 4 4 3 1 Siena 13 14 9 9 6 1 Totale USL 47 29 24 21 12 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 13 aprile Mercoledì 14 aprile Giovedì 15 aprile Venerdì 16 aprile Sabato 17 aprile Domenica 18 aprile Lunedì 19 aprile Martedì 20 aprile Arezzo 58 86 117 99 72 85 53 60 Siena 60 69 98 72 81 75 31 52 Grosseto 32 28 48 36 41 27 32 23 Totale Asl Tse 150 183 263 207 194 187 116 135

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Castel Del Piano 1 Follonica 1 Gavorrano 1 Grosseto 9 Monte Argentario 3 Orbetello 5 Santa Fiora 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 108 TI San Donato Arezzo 17 Degenza Covid Misericordia Grosseto 36 TI Misericordia Grosseto 13

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1178 Provincia di Siena 1198 Provincia di Grosseto 795

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1718 Provincia di Siena 1484 Provincia di Grosseto 724

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1298 Provincia di Siena 1302 Provincia di Grosseto 618

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3378 Provincia di Siena 2623 Provincia di Grosseto 1339

Guariti Provincia di Arezzo 55 Provincia di Siena 83 Provincia di Grosseto 46