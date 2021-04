Coronavirus, calano i nuovi positivi: in Toscana ci sono 644 nuovi casi

GROSSETO – «I nuovi casi registrati in Toscana sono 644 su 23.031 test di cui 11.269 tamponi molecolari e 11.762 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi)» a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, come di consueto, anticipa il report della regione che arriva a metà giornata. «I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.015.018» aggiunge.

Ieri i nuovi positivi erano 771 su 11.199 test di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi. Cala dunque ulteriormente il numero giornaliero dei nuovi positivi in Toscana. Oggi siamo a 127 nuovi positivi in meno rispetto a ieri.

Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (9,3% sulle prime diagnosi), mentre ieri era pari al 6,88%, 18,7% sulle prime diagnosi.

Qui trovate invece l’aggiornamento in tempo reale in Italia e in tutte le regioni della campagna vaccinale: LINK