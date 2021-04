Arriva il pacchetto scuola: fino a 300 euro per ogni studente

CAPALBIO – È stato pubblicato sul sito web del Comune di Capalbio il bando per accedere ai contributi regionali previsti dal “pacchetto scuola”. Si tratta di una misura prevista dalla Regione Toscana, che ha finanziato il progetto con 3 milioni di euro, per far sì che tutti possano esercitare il proprio diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica.

“Con i fondi stanziati nel ‘pacchetto scuola’ – spiega l’assessore all’Istruzione Patrizia Puccini – gli studenti potranno ottenere un contributo individuale massimo 300 euro annuali da utilizzare per l’acquisto di libri o altro materiale scolastico e, in generale, per tutte le spese legate alla frequenza scolastica per l’anno 2021/2022. Si tratta di un contributo importante che può servire alle famiglie che si trovano in difficoltà, soprattutto in questo periodo di crisi legata alla pandemia. In questo modo, quindi, si promuove l’accesso agli studi e il loro completamento”.

I contributi sono destinati agli studenti, fino ai 20 anni di età, residenti a Capalbio e iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata. Per poter ottenere il contributo individuale, devono avere un Isee non superiore ai 15mila 748 euro.

Il bando, pubblicato fino al 31 maggio prossimo, è consultabile nel dettaglio sul sito del Comune di Capalbio, all’indirizzo www.comune.capalbio.gr.it , dove può essere reperito anche il modulo per la presentazione della domanda.

“Rispetto all’anno scorso è stata anticipata la pubblicazione del bando per garantire a tutti gli eventi diritto di ottenere il contributo in tempi utili con l’inizio della scuola”, precisa l’assessore Puccini. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio affari generali dell’amministrazione comunale, chiamando il numero 0564897727.