Roma addomesticata ai playoff, Grosseto Volley School ad un passo dalla promozione

MARINA DI GROSSETO – E’ ad un passo dai play off promozione in B1 l’Errepi Grosseto Volley School che si sbarazza in tre set del Volley Friends Roma (25/16, 25/10, 25/22). Primi due set senza storia come si vede dal punteggio, terzo più lottato e sofferto, complice forse un calo mentale, ma comunque vinto alla grande dalle maremmane.

Coach Ferraro visibilmente soddisfatto: “Sapevamo che fuori casa le laziali sono meno aggressive ma le mie ragazze oggi sono state concentratissime giocando una gran partita e dando un importante segnale di maturità. E’ funzionata l’intesa Poggetti con le gemelle Anello e Valchierai che ha giocato forse la miglior partita dall’inizio del campionato. Primi due set nei quali abbiamo spinto molto e vinto con relativa facilità; nel terzo abbiamo allentato un po’ la presa ed è venuta fuori una frazione di gioco interessante dal punto di vista tecnico ed agonistico; ci sono state addosso punto a punto fino a prendere un leggero vantaggio portandosi sul 9/13”.

Decisiva la sostituzione del palleggiatore, con Marini che è subentrata a Poggetti, per trovare maggior regolarità. “La mossa è stata giusta ed abbiamo rimontato e vinto – ha continuato il tecnico – sono veramente contento per la crescita di tutto il gruppo ed adesso guardiamo al futuro con ancora più fiducia. Dobbiamo ancora fare un po’ di conti con l’infermeria con Elena Ciavattini alle prese con un risentimento al ginocchio ed Ilaria Volpi con un fastidioso problema alla spalla e Carol Pacube non al 100%. Fortunatamente si è completamente ristabilita Sara Cunati”.

Sabato prossimo il Grosseto Volley School sarà a riposo e ripartirà sabato 1 maggio con la trasferta in Sardegna che lo vedrà opposto all’Ossi SS.