Riprese film “Margini”: modifiche alla circolazione dal 21 al 30 aprile. Tutti i divieti

GROSSETO – Per consentire le riprese cinematografiche del film “Margini” a Grosseto a partire dal 21 aprile attenzione ai divieti di sosta e di transito in zona centro storico, via Inghilterra, strada della Vigna Fanucci, via Unione Sovietica, via Australia e piazzale Bearzot.

Per consentire nel centro storico le chiusure al transito, dalle ore 6 fino alle ore 18 del 27 aprile vengono apportate ulteriori modifiche alla circolazione:

Piazza Duomo diventa strada senza uscita, con ingresso sia da via Manin che da Corso Carducci;

per i veicoli transitanti in via Vinzaglio all’altezza di piazza Dominici è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in via Cavour.

Il 27 e il 30 aprile, dalle ore 6 fino alle ore 20 è inoltre istituito il divieto di sosta nell’area parcheggio di piazza Pacciardi (fronte via delle Carceri).

Il 30 aprile, dalle ore 8 e non oltre le 20, sempre in zona centro storico, sono previste le seguenti modifiche: in via Saffi, sia sul tratto compreso da via Garibaldi al ponte di via Amiata, sia quello compreso da via dell’Unione al ponte di via Amiata, è istituito il divieto di transito e di sosta.

Inoltre su via Amiata, nel tratto compreso tra via Saffi e via Fossombroni e nell’area del Cassero Senese è istituito il divieto di transito e di sosta. Per consentire queste chiusure l’uscita della Ztl avverrà da piazza Gioberti/Porta Corsica e corso Carducci/via Porciatti/Manetti. In più, per i veicoli transitanti su via Saffi, provenienti da piazza Maniscalchi con direzione via Amiata, giunti all’altezza di via dell’Unione è istituita la direzione obbligatoria a sinistra su quest’ultima via.

È prevista inoltre l’inversione del senso di marcia di via Garibaldi (con direzione via Ginori) nel tratto compreso tra via Saffi e via Ginori. Per i veicoli transitanti su via Saffi provenienti dalla piazzetta Monte dei Paschi, giunti all’intersezione con via Garibaldi, è istituita la direzione obbligatoria a sinistra.

I veicoli transitanti su via Ginori (per uscire dalla Ztl) dovranno seguire il seguente percorso: piazza dell’Indipendenza, via Cairoli, Corso Carducci, via Bertani, via Mazzini, corso Carducci in direzione via Manetti.