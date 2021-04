Quarta vittoria stagionale per gli Under 15 del Circolo Pattinatori sul Viareggio B

GROSSETO – Tornano al successo gli Under 15 del Circolo Pattinatori Cieloverde Grosseto, vittoriosi sulla pista del Viareggio B in una gara rimasta in equilibrio fino a 4′ dalla fine. Pier Francesco Montomoli ha portato avanti per due volte il Cieloverde, con i versiliesi che hanno pareggiato i conti. La doppietta di Tommaso Giusti, nel giro di due minuti, tra il 16′ ed il 18′ della ripresa, ha chiuso i conti. Da segnalare che il coach Marco Ciupi ha fatto debuttare Tancredi Betti, classe 2010. Per i biancorossi è la quarta vittoria stagionale.

Nelle altre due partite del weekend, Under 11 (che si sono qualificati per le finali di Coppa Italia, che si svolgeranno il 28 e 29 maggio a Thiene) e Under 13 fanno registrare una sconfitta ciascuno contro formazioni più forti.

Under 11, Gruppo Gamma Sarzana-Picchianti C.P. Grosseto 19-1

SARZANA: Krocka; Tonelli (9), Paolinelli (3), Traina, Fabbi (4), Gabelloni (1), De Rosa, Lagomarsini (2). All. Alessandro Bertolucci.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Tonini, Civitarese, Pucillo, Celata, Boni, Fralassi, Turbanti (1). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

Under 13, Bora Bora C.P. Grosseto-MT Forte dei Marmi 2-9

BORA BORA GROSSETO: Caselli, Croci; Leonardo Balducci, Leonardo Convertiti Mann, Muntean, Francesco Masetti (2), Betti, Fonti, Nicholas Balducci. All. Pablo Saavedra.

FORTE DEI MARMI: Repetti, Manfredi; Ricciarelli, Cagnoni (1), Moschetti (2), Giovannelli (4), Lunardi (2), Barsaglini. All. Niccolò Mattugini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Under 15, Viareggio Hockey B-Cieloverde C.P. Grosseto 2-4

VIAREGGIO B: Poletti; Marlia (1), Tomei (1), Palagi, Faetti, Pandolfini, Del Pistoia, Cortesi. All. Alessandro Martini.

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Francesco Masetti, Giusti (2), Betti, Montomoli (2), Burroni. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.