La Maremma teatro dell’atletica Master nel 2022 con i campionati europei “non stadia”

GROSSETO – In Maremma previsti più di tremila atleti da tutta Europa grazie alla manifestazione organizzata dall’associazione sportiva Track & Field Master Grosseto e la Federazione europea master di Atletica leggera con il supporto del Comune di Grosseto. È stato appena firmato il contratto per gli “European masters athletics

championships non stadia”, che si terranno indicativamente a maggio 2022 a Grosseto. L’accordo riguarda l’organizzazione in esclusiva dei Campionati europei di atletica leggera su strada del 2022: la manifestazione ha l’obiettivo di portare in Maremma circa tremila atleti, iscritti su base volontaria, che andranno ad incrementare il turismo sportivo su tutto il territorio. Sarà un evento, spalmato su quattro giorni, che vedrà i partecipanti, uomini e donne over 35, gareggiare nella marcia e nella corsa su strada. I Campionati europei si terranno nel centro sportivo di via Mercurio, al parco Sandro Pertini di viale Giotto mentre il circuito della mezza maratona passerà per le vie del centro storico grossetano.

“Grosseto è senza ombra di dubbio divenuta una realtà di altissimo profilo sportivo – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Fabrizio Rossi, assessore con delega allo Sport -. Siamo convinti che i Campionati europei saranno un appuntamento particolarmente significativo per la comunità che arricchirà la presenza turistica nelle nostre strutture locali. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa, tra cui Ernesto Croci, presidente di “Track & Field Master Grosseto” e il comitato organizzatore”.

Per l’associazione grossetana è un sogno che si avvera. “Dopo aver girato il mondo per partecipare a gare di corsa su strada – spiega Croci – siamo orgogliosi di poter portare a Grosseto una manifestazione così importante e coinvolgente. Non si tratta solo di sport: gli atleti che parteciperanno alle gare saranno accompagnati dalle loro famiglie e i Campionati saranno l’occasione per conoscere e, indubbiamente amare, la Maremma. Ringrazio il Comune di Grosseto, il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Rossi per il supporto, e naturalmente la Federazione che ha reso possibile che questo nostro sogno si avverasse”.

A Grosseto per la firma del contratto è arrivato anche il presidente degli European Masters Athletics. “Siamo davvero contenti di tornare in Italia e in particolare qui a Grosseto – dichiara Kurt Kaschke, presidente European Masters Athletics – una città importante per l’atletica, che si prepara a ospitare di nuovo gli Europei master non stadia a distanza di sette anni. Quella del 2015 è stata un’ottima edizione e siamo fiduciosi di allestire un evento di successo, nonostante le difficoltà di questo periodo. Speriamo che tra un anno, nel 2022, potrà essere la prima manifestazione internazionale master su strada post – pandemia e una festa per tutti”. “Grosseto sarà, ancora una volta, città di riferimento per l’atletica internazionale – dichiara Alessandro Alberti, presidente di Fidal Toscana – Gli “European masters athletics championships non stadia” del 2022 saranno un’ulteriore importante manifestazione internazionale assegnata alla città maremmana che, a giugno 2021, ospiterà anche i Campionati italiani di Atletica leggera juniores e promesse. Come presidente del comitato regionale toscano della Fidal sono veramente orgoglioso che questa importante

manifestazione dedicata alle categorie Master sia stata assegnata a Grosseto e alla Toscana, regione da sempre molto attenta all’attività agonistica degli over 35. Faccio i complimenti all’Asd Track and Field Grosseto che si è accollata l’onere di organizzare la manifestazione e, che sono certo, poi raccoglierà anche gli onori. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Grosseto per l’attenzione che rivolge a tutto il mondo dello sport e per la grande vicinanza al mondo dell’atletica leggera”.

A supportare la manifestazione c’è anche il Coni. “È con vero piacere che saluto l’organizzazione dei Campionati europei master non stadia di Atletica leggera che si terranno a Grosseto nel prossimo anno – dichiara il presidente regionale del Coni Simone Cardullo –. La città di Grosseto già nel 2015 ha ospitato questa manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 3.000 atleti over 35 provenienti da tutta Europea. Sport, turismo e amicizia saranno tre aspetti importanti che aiuteranno a contribuire a rilanciare l’economia di Grosseto, ma anche quella di tutta la provincia. Un grosso ringraziamento alla società organizzatrice “Track and Field Master Grosseto” ed al suo presidente Ernesto Croci, che con passione sono già al lavoro per la riuscita di questa manifestazione che dà lustro a tutto lo sport toscano”.

Anche la neo delegata provinciale saluta con favore l’evento. “Con grande soddisfazione – dichiara Elisabetta Teodosio, delegato provinciale Coni Grosseto – ho appreso che sarà la città di Grosseto ad ospitare i prossimi Campionati europei master non stadia di Atletica leggera. Tra le varie candidature è stata, infatti, la società “Track and Field Master

Grosseto” del presidente Ernesto Croci ad essere stata selezionata quale organizzatore dell’evento e questo è un grande risultato per la città e il territorio. Porto insieme al presidente regionale i saluti del Coni e auspico che per Grosseto questa sia la prima di una lunga serie di iniziative perché sono fermamente convinta che lo sport possa anche rappresentare uno degli elementi propulsori per il rilancio dell’economia della nostra provincia, accogliendo tanti atleti, accompagnatori, familiari, addetti ai lavori ed appassionati. L’evento sportivo darà l’occasione di far conoscere ed apprezzare ancora di

più il nostro splendido territorio e tutte le sue eccellenze ed il Coni, che rappresento, non farà certamente mancare il suo supporto”.