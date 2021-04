La giunta torna al completo: ecco il nuovo assessore e le deleghe

MASSA MARITTIMA – E’ stata reintegrata al completo la Giunta Comunale di Massa Marittima. Con decreto sindacale del 14 aprile il sindaco Marcello Giuntini ha nominato nuovo assessore il capogruppo di maggioranza Ivan Terrosi cogliendo l’occasione per una ridistribuzione delle deleghe.

A Terrosi sono andate infatti le materie di ambiente e viabilità e trasporti, prima spettanti al vicesindaco Maurizio Giovannetti che ha a sua volta acquisito la delega al Balestro del Girifalco. Anche la protezione civile prima di competenza del sindaco è passata a Terrosi, insieme ad Agricoltura, Caccia e Pesca, scorporate dalle attività produttive spettanti a Grazia Gucci e al decentramento di cui il capogruppo già si occupava in qualità di consigliere delegato dal sindaco. Le altre deleghe rimaste scoperte sono state così suddivise: il turismo è andato al vicesindaco Giovannetti per quanto riguarda i progetti strategici e all’assessore Irene Marconi per la parte relativa a eventi e manifestazioni. Il commercio e le attività produttive spetteranno invece all’assessore Grazia Gucci, mentre dei rapporti con il consiglio comunale si occuperà Terrosi. Il Sindaco oltre a cedere la delega della protezione civile, lascia anche la sanità in mano all’assessore Grazia Gucci e la polizia locale a Maurizio Giovannetti, lasciando così per se le deleghe all’Urbanistica, al Bilancio e al Personale.

“Era il momento- ha commentato Giuntini- di riportare la giunta alla sua piena operatività, visto che da tempo eravamo con un assessore in meno e Terrosi è stata una scelta naturale viste le sue competenze e l’attenzione dimostrata nei confronti delle comunità che seguiva nell’esercizio della delega al decentramento. Tra l’altro da pochi mesi è in pensione da un lavoro che lo portava spesso fuori da Massa Marittima, quindi avrà più tempo per dedicarsi all’assessorato”. “Sono lusingato per questa nomina e ringrazio il sindaco per la fiducia accordata.- dichiara Ivan Terrosi- Sono pronto a impegnarmi per svolgere al meglio questo compito nell’interesse della comunità massetana”.

“La nuova delega al Balestro affidata a Giovannetti è poi una novità che abbiamo accolto con molto piacere- conclude il sindaco- anche su richiesta della Società dei Terzieri dopo la trasformazione del gruppo in associazione di promozione sociale, di cui è entrato a far parte a tutti gli effetti anche il Comune. Vista la peculiarità dell’evento e il valore che esso ricopre per tutta la comunità massetana, abbiamo convenuto con la Società stessa, di dare alla manifestazione una figura dedicata, che possa dare supporto e all’ organizzazione e alla valorizzazione dell’evento e di tutto ciò che il Balestro rappresenta all’interno del tessuto sociale di Massa Marittima”. Riepilogando per semplicità ecco la nuova distribuzione delle deleghe fra gli assessori della giunta comunale massetana:

Marcello Giuntini, Sindaco

Deleghe a: Personale, Urbanistica, Bilancio

Maurizio Giovannetti, Vice Sindaco

Delghe a: Lavori Pubblici, Sport, Patrimonio e Beni comuni, Polizia Locale, Turismo – progetti strategici, Balestro del Girifalco

Irene Marconi

Deleghe a: Politiche Culturali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Turismo – eventi e manifestazioni

Mariangela (Grazia) Gucci

Deleghe a: Sanità, Politiche Sociali e della Casa, Pari Opportunità, Attività Produttive e Commercio, Associazionismo e Volontariato

Ivan Terrosi

Deleghe a: Ambiente, Decentramento, Viabilità e Trasporti, Protezione Civile, Agricoltura- Caccia e Pesca, Rapporti con il Consiglio Comunale.