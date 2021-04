Debutto vincente per gli Under 15 della Pallamano Follonica: Medicea al tappeto

FOLLONICA – Inizia con una vittoria il campionato Under 15 della Pallamano Follonica, che batte il Medicea di un gol per 17 a 16. I ragazzi di Mister Marco Spinicci non si fanno intimorire mai dalla squadra avversaria e sotto l’ottima direzione dell’arbitro Adrian Dana, ribattono colpo su colpo.

Alla fine il miglior realizzatore della squadra del golfo sarà Andrea Barin con 8 reti e buone le prove della giovane ala Alessandro Sechi con 3 reti. In campo la squadra è condotta da Alfonso Didone ( 4 reti ), che nonostante la sua giovane età è una pedina importante della formazione di A2, ed è il giocatore a cui i compagni dell’under 15 si appoggiano maggiormente.

Evidente il lavoro dei follonichesi, che si allenano con la formazione senior, acquisendo un’esperienza e una tranquillità che poi nei campionati di categoria è importantissima.

Questa è la strada che sta tracciando la Pallamano Follonica: inserire sempre più ragazzi del vivaio nella formazione della seria A, riuscendo a mantenere alto sia il numero degli atleti presenti agli allenamenti che dei convocati alle partite nonostante la pandemia ne abbia frenati tanti. Prossima partita in casa con il Prato.