Coronavirus, in Italia 8.864 e 316 morti. Positivi sotto quota mezzo milione dopo più di un mese

GROSSETO – In Italia ci sono 8.864 i nuovi casi di Coronavirus nella giornata di lunedì 19 aprile. In calo il numero dei nuovi positivi che ieri erano stati 12.694.

Sono in calo però anche i tamponi, 146.728, 83.388 in meno di ieri (230.116). Diventano quindi almeno 3.878.994 le persone che hanno contratto il Covid, mentre i guariti sono 3.268.262.

I morti sono 316, ieri erano stati 351. Gli attuali positivi sono 493.489, -11.122 alla giornata di ieri. Gli attuali positivi tornano di nuovo sotto la quota di 500 mila, come non succedeva dall’11 marzo.

Le persone ricoverate nei reparti Covid italiani sono 23.742 sono ricoverati in reparti Covid (94 in più) e 3.244 si trovano in terapia intensiva (67 in meno).