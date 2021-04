Circolo Pattinatori, debutto ai playout con il Lanaro Breganze. Tutte le gare della postseason

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Edilfox debutterà sulla pista amica di via Mercurio contro il Lanaro Breganze nei playout retrocessione di serie A1 che inizieranno sabato prossimo. I ragazzi di Federico Paghi hanno concluso la regular season a 28 punti (frutto di otto vittorie e quattro pareggi) e si porterà dietro nella poule salvezza ben quattordici punti, contro i due in dote alla formazione vicentina con la quale disputerà la prima delle sei partite conclusive. In questa post-season alla “Big red machine”, rimasta fuori dai playoff solo per gli scontri diretti sfavorevoli nei confronti del Correggio, basteranno tre vittorie per essere certi della permanenza nella massima serie, ma Saavedra e compagni cercheranno di conquistare il maggior bottino di punti per chiudere al meglio la stagione del ritorno in A1 (foto d’archivio di Casaburi).

IL CALENDARIO COMPLETO DEI PLAYOUT

1a giornata (sabato 24 aprile)

Edilfox Grosseto-Lanaro Breganze

Teamservicecar Monza-Roller Scandiano

2a giornata (sabato 1 maggio)

Roller Scandiano-Edilfox Grosseto

Lanaro Breganze-Teamservicecar Monza

3a giornata (sabato 8 maggio)

Roller Scandiano-Lanaro Breganze

Teamservicecar Monza-Edilfox Grosseto

4a giornata (sabato 15 maggio)

Lanaro Breganze-Edilfox Grosseto

Roller Scandiano-Teamservicecar Monza

5a giornata (sabato 22 maggio)

Edilfox Grosseto-Roller Scandiano

Teamservicecar Monza-Lanaro Breganze

6a giornata (sabato 29 maggio)

Lanaro Breganze-Roller Scandiano

Edilfox Grosseto-Teamservicecar Monza

La classifica: Grosseto 14 punti, Monza 13, Scandiano 3 (con una gara da disputare), Breganze 2. Le ultime due retrocedono in A2.

Definite anche le date dei preliminari playoff tra le squadre arrivate tra il settimo e il decimo posto nella regular season:

Martedì 27 aprile: Bidielle Correggio-Why Sport Valdagno

Mercoledì 18 aprile: Telea Medical Sandrigo-Tierre Montebello

Sabato 1 maggio: Why Sport Valdagno-Bidielle Correggio