Vanni: «In ritardo gli hub per gli over 80, serve un nuovo centro vaccinale»

SORANO – “La decisione della Regione, che poteva essere presa prima, di usare anche gli hub per vaccinare gli over 80, rende ancor più necessaria e urgente l’apertura di un centro vaccinale nella zona alta delle Colline dell’Albegna”. Lo scrive Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano.

“Non è pensabile – afferma Vanni – che gli iper fragili e i fragili delle nostre zone, come gli eventuali over 80 non ancora vaccinati, debbano recarsi all’ Albinia. In tal senso la giunta e i capigruppo del Comune di Sorano hanno rivolto una richiesta alla direzione generale della Asl e attendono una risposta”.

“In altre zone della provincia di Grosseto – conclude il sindaco di Sorano -sono stati aumentati i centri vaccinali, non si vede perché questo non è ancora accaduto nel distretto delle Colline dell’ Albegna dove ci sono notevoli distanze fra la Costa e le zone interne e una notevole percentuale di popolazione interna.