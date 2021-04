Sei maremmano se dici: «E’ come dà il concio alle colonne»

GROSSETO – Ringrazio il signor Roberto Giomini, medico veterinario Buiatra, che segue la rubrica e che ha scritto alla redazione del Giunco.net per richiamare questo detto maremmano. “Ormai da molti anni – racconta – lavoro in campagna e spesso dagli allevatori ho sentito la frase ” è come dare il concio alle colonne”.

Per chi si occupa di zootecnia il significato è chiaro: il concio, o meglio in italiano il letame , è un prodotto azotato degli animali utile a favorire lo sviluppo e crescita delle piante; se usato nelle colonne ( il riferimento è alle colonne e pilastri di cemento delle stalle) non serve a niente; questa espressione può essere usata quando si vuol significare che è inutile, in una qualsiasi circostanza , utilizzare un metodo o similari , per riuscire a fare un qualcosa, perché tanto non otterremmo niente . Grazie per l’attenzione complimenti per il libro”.

Io ringrazio lei per la dritta che mi ha dato e per l’attenzione a questa rubrica.