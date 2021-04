Pesante ko casalingo per il Bocciofilo Orbetello, la leader Sant’Arcangelo non sbaglia

ORBETELLO – Pesante stop tra le mura amiche per il Circolo Bocciofilo Orbetello ad opera di un’ottima Sant’Angelo Montegrillo, capolista del torneo con merito. I lagunari non ripetono l’ottima prova del turno precedente, mentre gli avversari si esprimono al meglio e non lasciano scampo.

Nell’individuale Palazzetti regola il locale Favia 8-3, 8-1, mentre nella terna i perugini Battistoni-Maccarelli-Meriggioli partono forte con un 8-4 su Pascale-Besusso-Tonnicchi. Orbetello accorcia nella seconda prova di terna con l’8-4 messo a segno da Puccini-Ciani-Tonnicchi. Nelle prove di coppia al primo incontro Sant’Angelo Montegrillo chiude subito i conti con l’8-0 di Battistoni-Maccarelli su Puccini-Ciani sulla prima corsia, e l’8-1 di Palazzetti-Pieggi su Tonnicchi-Favia sulla seconda.

A partita ormai chiusa, gli allenatori Gennari e Mariotti effettuano alcuni cambi: se sulla prima corsia gli orbetellani si rifanno con l’8-7 messo a segno da Puccini-Ciani, sulla seconda il successo è ancora appannaggio degli umbri, per il 2-6 finale. La contemporanea vittoria di Sant’Erminio su Castel di Lama relega all’ultimo posto il C.B. Orbetello, che ora è chiamato al riscatto nel prossimo incontro, crocevia della stagione: la trasferta contro l’altra toscana del girone, Cortona, dirà molto sulle possibilità di salvezza della squadra del presidente Fommei.

I risultati dell’8a giornata:

Sant’Erminio Umbrò – La Sportiva Castel di Lama 5-3

Bocciofila Gialletti – Briganti Mangimi Cortona 7-1

C.B. Orbetello – Sant’Angelo Montegrillo 2-6

Civitanovese – Firenze Moda Acquasparta 5-3

La classifica (tra parentesi le gare disputate):

Sant’Angelo Montegrillo 20 (8)

Bocciofila Gialletti 16 (8)

Civitanovese 16 (8)

Firenze Moda Acquasparta 14 (8)

La Sportiva Castel di Lama 9 (8)

Briganti Mangimi Cortona 9 (8)

Sant’Erminio Umbrò 4 (8)

C.B. Orbetello 3 (8)

Il prossimo turno (24 aprile 2021):

Briganti Mangimi Cortona – C.B. Orbetello

Firenze Moda Acquasparta – Sant’Erminio Umbrò

La Sportiva Castel di Lama – Bocciofila Gialletti

Sant’Angelo Montegrillo – Civitanovese