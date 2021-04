Pari esterno per il Follonica Gavorrano, Sinalunghese raggiunta nel finale

BAGNO DI GAVORRANO – Termina 1-1 fra Sinalunghese e Follonica Gavorrano con i ragazzi di Cacitti che nei minuti finali hanno avuto la ghiotta occasione con Lombardi per portare a casa l’intera posta in palio, ma la sua conclusione è terminata alta.

Partono subito forte i padroni di casa con Trombesi che al 1′ ci prova. Risponde presente Ombra.

Gli ospiti si fanno vedere all8′ con una conclusione di Berardi che viene murata in angolo da un difensore.

Al 26′ si rivede ancora Trombesi che chiama agli straordinari Ombra. A cinque minuti dal termine del primo tempo si vede Grifone con un tiro al volo che trova la deviazione in angolo. Al 44′ vantaggio della Sinalunghese con Redi che pennella per la testa di Doka Brent che da due passi non può fallire.

Mister Cacitti cambia nell’intervallo. Fuori Luzzetti e Staiano, dentro Valerio e Vai ed è tutto un altro incontro con i minerari che alzano il baricentro. Al 1′ è ancora Grifoni a provarci, ma non è preciso.

La Sinalunghese si vede in contropiede al 12′ con un colpo di testa di Sciacca ed al 17′ con Redi che chiama Ombra alla deviazione in angolo.

Al 25′ i padroni di casa falliscono incredibilmente il gol del ko con Doka Brent che a porta spalancata spara alto.

Il Follonica Gavorrano si prepara all’assalto finale e dopo la bella conclusione di Lo Sicco su punizione arrivano al pari al minuto 38 con Tomassini che con un chirurgico destro trova l’angolino basso per il gol dell’1 a 1.

Nei minuti finali al 43′ e al 46′ l’occasione colossale capita due volte sui piedi di Lombardi, che prima si fa murare da un avversario e poi spara alto.

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Tenti, Fanetti, Pietrobattista, Menchetti, Redi, Trombesi (40′ st. Corsetti) , Doka Brent (30′ st. Minocci), Sciacca (26′ st. Vasseur), Mangiaratti (47′ st. Ferretti). A disposizione: Garbinesi, Papa, Romagnini, Casagni, Bucaletti All. Marmorini.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni (39′ st. Zini) , Dierna, Grifoni, Berardi, Mencagli (13′ st. Tomassini), Lombardi, Lo Sicco, Luzzetti (dal 1′ st. Valerio), Staiano (1′ st. Vai), Ampollini (17′ st. Apolloni) A disposizione: Trombini, Battistoni, Farini, Spadafora. All. Cacitti.

ARBITRO: Nuzzo di Seregno; assistenti Galasso di Torino e Nicolò di Milano.

MARCATORI: 44′ Doka Brent, 38′ st Tomassini.

NOTE: ammoniti Valerio, Ampollini, Tenti. Recuperi: 1’+4′.