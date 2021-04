Le Under 13 della Luca Consani Azzurra esultano, vinto il derby contro il Volley Vigili del Fuoco

GROSSETO – Bella vittoria nella terza di campionato per le Under 13 della Luca Consani Azzurra Pallavolo Grosseto che hanno sconfitto le coetanee del Gs Boni Vvf per 2 a 1 con parziali 25-23, 25-12 e 25-20. Una vittoria fatta di grinta, gioco, forza e determinazione.

“Ancora un successo importante – ha commentato la dirigenza della Luca Consani – che ci fa ben sperare in una grande crescita e ci dà la consapevolezza che stiamo lavorando bene. Brave tutte le nostre atlete, dentro e fuori dal campo, quest’ultime per aver incitato e sostenuto con gioia le loro compagne. Avanti così, Forza Pallavolo Grosseto”.

Le convocate della Pallavolo Grosseto: Gaia Giovani, Clarissa Pieri, Giada Culicchi, Emma Rossi, Giulia Cioli, Odessa Di Rienzo, Adelaide Agnoletti, Anna Denei, Sofia Lembo, Viola Armini e Sabrina Delli Castelli. Allenatore: Roberta Colella. Dir. Acc. Lucia Zorzi