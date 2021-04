Gravi irregolarità a bordo: la guardia costiera ferma una nave. Adesso è bloccata nel porto

PIOMBINO – Un’altra nave fermata dalla guardia costiera per gravi irregolarità. Nel quadro più ampio progetto di tutela della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero che vede fortemente impegnato il corpo delle capitanerie di porto, gli uomini della guardia costiera di Livorno e Portoferraio – del servizio di coordinamento port state control, hanno emanato nella giornata del 14 aprile il provvedimento di fermo ai sensi del decreto legislativo numero 53 del 2011 a carico della nave general cargo “Navin Vulture” ormeggiata in porto a Piombino.

L’unità battente bandiera Marshall Islands è stata sottoposta a fermo a causa delle numerose e gravi carenze che nel complesso hanno fatto ritenere la stessa non conforme agli standard internazionali di sicurezza della navigazione.

Il nucleo intervenuto a bordo, composto da personale delle capitanerie di porto di Livorno e Portoferraio, ha riscontrato 35 deficienze attinenti i mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni antincendio, le condizioni di vita a bordo, e le misure antinquinamento previste dalle convenzioni internazionali.

Al momento la nave risulta ancora ferma nel porto di Piombino, in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzata a navigare. L’unità dovrà essere sottoposta ai controlli da parte degli ispettori autorizzati dalla bandiera della nave al rilascio della certificazione di sicurezza, e successivamente sottoposta nuovamente al controllo del personale della Guardia Costiera che ha provveduto al fermo.

La direzione marittima di Livorno, guidata dal Capitano di Vascello Gaetano Angora, ha “da sempre profuso notevoli sforzi nella lotta al fenomeno delle navi sub-standard che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano con gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino nonché per la sicurezza e per le condizioni di vita delle persone che sulle navi vivono e lavorano”.

Dopo i risultati del 2020, nel 2021 sono state 12 le navi ispezionate dagli ispettori port state control della direzione marittima e tre navi sono state sottoposte a provvedimenti di fermo per gravi irregolarità.