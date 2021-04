«È una bomba» ritrovato in città un ordigno di 20 centimetri

GROSSETO – Un proiettile militare di 20 centimetri è stato ritrovato in città, a Grosseto, nella zona del Casalone, in via Fellini.

Quella che all’inizio era parsa una bomba sembra essere un proiettile di artiglieria. Non è un ordigno bellico della seconda guerra mondiale, come avvenuto qualche anno fa nella zona di via Etruria, ma un proiettile che è tutt’ora in uso, a quanto risulterebbe dai primi accertamenti, anche nell’esercito tedesco.

Il proiettile, che è stato trovato da due persone che abitano in zona, Davide Cini e Marco Schiattarella, che hanno dato l’allarme, si trovava in un’area verde comune, tra i palazzi di via Fellini. Sino a pochi giorni fa nella zona c’era l’erba alta. Il proiettile si trovava adagiato all’angolo tra due muretti, nel mezzo ai palazzi.

di 13 Galleria fotografica proiettile militare









Difficile capire se fosse stato nascosto approfittando appunto dell’erba alta, in attesa di essere recuperato, o se qualcuno se ne fosse disfatto così. Difficile anche capire quale potesse essere l’uso di un oggetto simile.

Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia municipale.