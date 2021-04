Coronavirus, in Italia 12.694 casi. Altri 251 morti, pressione sugli ospedali in calo

GROSSETO – Ci sono 12.694 nuovi casi di Coronavirus nella giornata di domenica 18 aprile in Italia. Diventano quindi almeno 3.870.131 ad aver contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Con il calo del numero dei contagi, diminuiscono anche i tamponi che passano da 331.734 a 230.116. Conseguentemente il tasso di positività è del 5,5%, più alto rispetto al 4,6% di ieri.

Altre 251 sono state uccise dal virus, ieri erano state 310: dall’inizio dell’epidemia le vittime sono quindi 116.927. Gli attuali positivi sono almeno 504.611, mentre le persone guarite sono 3.248.593 (oggi 13.134).

La buona notizia è che scende la pressioni sugli ospedali. Sono 3.311 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 29 in meno. Scendono di 452 unità, invece, le persone ricoverate, attualmente 23.648.