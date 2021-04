Caso Cascate del Mulino, incontro in videoconferenza del Pd per parlare del progetto

MANCIANO – Continua la polemica sulle Cascate del Mulino e il Pd annuncia un incontro pubblico in videoconferenza per parlare del tema della piattaforma per regolamentare gli accessi.

“Per questa sera domenica 18 aprile alle 20,45 – scrive il Pd – è stata inoltre convocata una riunione pubblica on line aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi per chiedere spiegazioni e formulare domande. Per partecipare è sufficiente collegarsi tramite la pagina Facebook Tradizione e futuro, la pagina Facebook del Pd di Manciano oppure tramite il sito www.tradizionefuturo.com.