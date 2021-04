Bei successi per le giovanili dell’Hc Castiglione, Under 17 alle finali nazionali

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor con la vittoria per 4-3 contro il Follonica A nella penultima giornata del campionato Under 17 tosco-ligure, ottiene anche un risultato storico: dopo oltre vent’anni una formazione dell’Hc Castiglione si qualifica alle finali nazionali. Una soddisfazione enorme, soprattutto per il tecnico dei biancocelesti Raffaele Biancucci: «Abbiamo compiuto un capolavoro – ha detto proprio Biancucci – la squadra anche a Follonica è stata bravissima, ha combattuto su tutte le palline e centrato una vittoria magnifica. Poi grazie agli altri risultati, siamo entrati direttamente alle finali nazionali conquistandoci il terzo posto».

Il Castiglione ha comunque dovuto lottare al Capannino: il Follonica di Massimo Bracali era andato in vantaggio per 2-0 con Claudio Bracali e Faelli, poi la rimonta della Blue Factor con il gol che dimezzava lo svantaggio di Luca Mantovani, che continuava la sua serie dopo le due reti realizzate in serie A2 poche ore prima. Nella ripresa il pari di Filippo Montauti, con la squadra del Golfo di nuovo avanti con Galgani. Mantovani e Montauti però ribaltavano tutto per il 4-3 castiglionese.

Under 17 (Follonica A-Castiglione 3-4)

FOLLONICA A: Mugnaini, Bussotti; Pazzini, Masini, Giabbani, C.Bracali, Faelli, Galgani. All. Massimo Bracali.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, L.Mantovani, Bigliazzi, Valenti, Cardi, Tognarini, M.Mantovani, Santoni. All. Raffaele Biancucci.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-1) 9’08 C.Bracali (F), 12’26 Faelli (F),14’48 L.Mantovani (C); st 16’52 F.Montauti (C), 12’54 Galgani (F), 16’09 L.Mantovani (C), 21’27 F.Montauti (C).

La classifica. 23 Pumas Viareggio (10), 20 Follonica A (10), 18 Castiglione (11), 16 Forte dei Marmi (12), 13 Ash Viareggio (11), 12 Follonica B (11), 4 Sarzana (11).

Vittoria convincente del Riparbelli Castiglione nel campionato Under 13: i giovani di Gigi Brunelli hanno dovuto sudare per avere la meglio sui Pumas Viareggio. Match combattuto soprattutto nel primo tempo con un botta e risposta continuo. A Cornacchini rispondeva Remedi per i viareggini; così come a Palushi, con il capitano versiliese ancora in gol. Palushi però metteva dentro il 3-2 castiglionese che chiudeva il primo tempo. Nella ripresa Giulio Donnini e ancora una doppietta di Palushi (poker personale) chiudevano i conti con Lazzerini che fissava il definitivo punteggio sul 6-3.

Under 13 (Castiglione-Pumas Viareggio 6-3)

RIPARBELLI CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Cornacchini, Palushi, G.Donnini, Mugnai, Rosadini. All. Luigi Brunelli.

PUMAS VIAREGGIO: Bianca Bertolucci; Remedi, Francesconi, Paolinelli, Cupido, Menechini, Lazzarini, Guida, Gerbi. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-2) 11’29 Cornacchini (C), 12’26 Remedi (V), 12’23 Palushi (C), 21’02 Remedi (V), 21’46 Palushi (C); st 14’55 G.Donnini (C), 12’25 e 18’15 Palushi (C), 23’58 Lazzarini (V).

La classifica. 40 Sarzana (16), 35 Forte dei Marmi (15), 34 Ash Viareggio (15), 27 Castiglione (15), 26 Follonica (14), 21 Pumas Viareggio (15), 6 Cp Grosseto (13), 3 Cgc Viareggio (13), 0 Siena (14).