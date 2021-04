Beach tennis spettacolo al torneo della Uisp. Ecco le coppie qualificate alla fase regionale

GROSSETO – Con la fase provinciale del campionato nazionale di beach tennis, si rimette in moto l’attività della Uisp anche nell’impianto di viale Europa. Filippo Galletti e Riccardo Fommei, nel doppio maschile, Irene Vannini e Leonardo Aluigi, nel doppio misto, hanno vinto i due tornei disputati a Uisp Beach Park al termine di due belle giornate di incontri, nel rispetto dei protocolli sanitari.

Molto combattute le due finali, nelle quali le coppie vincitrici hanno dovuto rincorrere gli avversari. Nel doppio maschile Pieris Montiani e Matteo Favetta erano partiti forte, ma hanno poi dovuto subire la rimonta di Galletti e Fommei che si sono imposti per 6-4. Al terzo posto Nicola Cipolletta e Pierluigi Simoni che hanno battuto Lorenzo Mihai Tanasa e Leonardo Aluigi per 6-1.

Aluigi, in coppia con Irene Vannini, si è rifatto il giorno successivo nel doppio misto. Bello il match contro gli amici Lorenza Giannetti e Lorenzo Mihai Tanasa, che in vantaggio per 5-3, ormai a un passo dal successo, hanno subito la rimonta degli avversari che si sono imposti 7-5. Sul podio anche Linda Jane Krutsch e Alfonso Apicella, che hanno piegato 6-1 nella finale di consolazione Lidia Ciavarelli e Alessandro Baglioni.

Le quattro coppie finaliste sono tutte qualificate alla fase regionale, ma potrebbe esserci spazio anche per il ripescaggio di altri giocatori. “Sono stati tornei molto divertenti – afferma Alessandro Bernabini, coordinatore beach tennis Uisp – in un momento così difficile la nostra attività va avanti, in sicurezza, e permette a chi ama questa disciplina di restare in movimento. La tensostruttura di viale Europa, grazie alle sue caratteristiche, consente di giocare praticamente all’aperto e con le condizioni meteo che migliorano contiamo di intensificare ulteriormente allenamenti e tornei. Pensiamo di organizzare anche la fase regionale del campionato”.