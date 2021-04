Trasferta russa per Halit Eryilmaz: rappresenterà l’Italia nel torneo di San Pietroburgo

GROSSETO – Importante trasferta per un pugile della Fight Gym. Halit Eryilmaz, recente oro ai campionati assoluti di pugilato, rappresenterà l’Italia, nei kg. 57, a San Pietroburgo nel torneo di pugilato che vi si terrà dal 18 al 26 aprile alla Sibur Arena.

L’occasione per l’alfiere della società maremmana è veramente ghiotta perché gli darà la possibilità di confrontarsi con i migliori del mondo stante la presenza delle più importanti compagini continentali ed extra come Cuba, Messico, Mongolia, e così via. Grande soddisfazione nell’entourage della Fight Gym Grosseto, in particolare per il Presidente Amedeo Raffi e per il suo maestro di sempre Raffaele D’Amico che vedono realizzarsi la possibilità di svolgere un ruolo internazionale in azzurro ad un loro atleta che era venuto a mancare dopo il passaggio al professionismo della pugile Emanuela Pantani. Una convincente prestazione per il giovane pugile grossetano potrebbe rappresentare il lasciapassare alla partecipazione ai campionati europei under 22 che si svolgeranno proprio in Italia (nella foto, Halit Eryilmaz con il russo Umar kremlev presidente AIBA in visita al Centro Federale di Assisi).