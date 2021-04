Follonica Gavorrano, trasferta contro la penultima Sinalunghese

BAGNO DI GAVORRANO – Ventisettesima di campionato per il Follonica Gavorrano che affronterà in trasferta la Sinalunghese. Match alla portata dei biancorossoblù, in classifica ben superiori ai rivali, che attualmente occupano la penultima posizione con numeri non irresistibili. Il team di mister Cacitti riprenderà dal ko di misura contro un buon Siena, ma anche rinforzato dagli arrivi del difensore Spadafora e dell’attaccante Tascini.

Arbitrerà Nuzzo di Seregno coadiuvato da Nicolò di Milano e Galasso di Torino. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga.

Il programma della 27esima giornata del girone E:

Flaminia-Cannara

Foligno-Trestina

Ostiamare-Montespaccato

Pianese-San Donato Tavarnelle

Sangiovannese-Scandicci

Siena-Badesse

Sinalunghese-Follonica Gavorrano

Tiferno Lerchi-Grassina

Trastevere-Aquila Montevarchi