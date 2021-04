Dallo Zecchini ai campionati di società, le prossime gare dei podisti biancorossi

GROSSETO – Prende il via la stagione su pista all’aperto dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nel prossimo weekend i biancorossi saranno in gara tra Roma e Firenze, in vista della manifestazione casalinga che mercoledì 21 aprile impegnerà gli atleti maremmani allo stadio Zecchini.

Domenica 18 aprile tornano in azione i marciatori grossetani, nella prova interregionale dei campionati italiani di società prevista a Roma nell’impianto alle Terme di Caracalla. Sui 10.000 metri sono attesi lo junior Thomas Borzi e la non ancora ventenne Alessia Frezza, entrambi in caccia del crono utile per qualificarsi alla rassegna tricolore che si svolgerà a Grosseto (11-13 giugno), ma anche l’allievo Tommaso Iori (nella foto), alla ricerca di una prestazione di primo piano a livello nazionale. Tra le Under 18 debutta nei 5000 metri Arianna Cipriani, sulla stessa distanza in gara i cadetti Matteo Pifferi e Filippo Gorelli nella seconda prova del Trofeo nazionale di categoria.

All’Asics Firenze Marathon Stadium, sabato 17 aprile, sono iscritti Debora Marzullo nei 1000 metri juniores e Jacopo Boscarini nei 2000 metri.