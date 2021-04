Coronavirus: 41 nuovi casi e 33 guarigioni in Maremma. Nove positivi nelle Rsa

GROSSETO – Sono 41 i nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto registrati tra le 14 del 16 aprile e le 14 di oggi, 17 aprile (ieri 36). Dei 41 nuovi casi, 18 sono nel Comune di Grosseto, cinque a Monte Argentario, quattro a Castel del Piano, tre rispettivamente a Manciano e Scansano.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Maremma sono 627 (ieri 616). Sono 777 le persone positive in carico alla Asl (ieri 779). Oggi si contano 33 guarigioni (ieri 31).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate 53 persone (ieri 56), 39 delle quali nel reparto di degenza Covid (ieri 41) e 15 in terapia intensiva (come ieri).

Per quanto riguarda le residenze per gli anziani della Provincia di Grosseto, la Asl comunica che attualmente ci sono nove positivi in tre Rsa maremmane (contagi stabili durante la settimana).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 194 Provincia di Arezzo 72 Provincia di Siena 81 Provincia di Grosseto 41 Extra USL 0



Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 10 aprile Domenica 11 aprile Lunedì 12 aprile Martedì 13 aprile Mercoledì 14 aprile Giovedì 15 aprile Venerdì 16 aprile Sabato 17 aprile Arezzo 117 93 97 58 86 117 99 72 Siena 73 64 64 60 69 98 72 81 Grosseto 50 27 20 32 28 48 36 41 Totale Asl Tse 240 184 181 150 183 263 207 194

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Castel Del Piano 4 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 1 Grosseto 18 Manciano 3 Massa Marittima 2 Monte Argentario 5 Santa Fiora 1 Scansano 3 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 105 TI San Donato Arezzo 22 Degenza Covid Misericordia Grosseto 39 TI Misericordia Grosseto 15

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1139 Provincia di Siena 1064 Provincia di Grosseto 627

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1842 Provincia di Siena 1529 Provincia di Grosseto 777

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1402 Provincia di Siena 1360 Provincia di Grosseto 661

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3254 Provincia di Siena 2611 Provincia di Grosseto 1100

Guariti Provincia di Arezzo 53 Provincia di Siena 43 Provincia di Grosseto 33