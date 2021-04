Cade in un dirupo di 20 metri: cane salvato dai vigili del fuoco

MASSA MARITTIMA – Una storia a lieto fine. Un cane che ha rischiato di morire, ma che è stato salvato dal pronto intervento dei vigili del fuoco.

Una squadra del distaccamento di Follonica è infatti intervenuta in località Marsiliana a Massa Marittima, per il recupero di un cane caduto in un dirupo profondo circa 20 metri, nel pomeriggio di sabato 17 aprile.

Utilizzando tecniche saf (speleo alpino fluviale), il personale dei vigili del fuoco si è calato all’interno nel dirupo recuperando l’animale, fortunatamente rimasto illeso, provvedendo poi a riconsegnarlo al proprietario.