Apre il nuovo supermercato Conad: tempo di formazione per gli 11 giovani assunti

GROSSETO – Hanno intorno a 20 anni e sono figli di Orbetello e dell’Argentario. Undici dei 20 giovani che dalla fine di maggio faranno funzionare il nuovo Conad City in piazza della Repubblica a Orbetello sono ora in formazione nei tre supermercati di Grosseto.

Il nuovo supermercato Conad sta nascendo in una sede prestigiosa dentro lo stabile che ospitò un tempo gli Stabilimenti Industriali Barabesi nel pieno centro della città lagunare a due passi dal Duomo.

Tutti, le ragazze e i ragazzi, che sono stati selezionati hanno un forte legame con il loro paese di origine. Tommaso, 23 anni, è di Orbetello scalo era disoccupato con una precedente esperienza lavorativa nel ristorante de I Pescatori e vede in Conad una situazione positiva per il suo futuro; Luca, 28 anni, viene da Neghelli, quartiere di Orbetello, anche lui disoccupato ha 8 anni di esperienza in lavori stagionali e ha trovato in questa nuova esperienza serenità e il piacere di lavorare in gruppo; Allegra 23 Anni, anch’essa di Neghelli lavorava in un negozio di pasta fresca e cerca nel nuovo lavoro prospettive professionali; Samuele, 20 anni, viene da Fonteblanda, in cassa integrazione da un ristorante ha scelto Conad alla ricerca di sicurezza in un lavoro a contatto con il pubblico; Riccardo, 23 anni, è di Orbetello centro e vuole serenità nella vita lavorativa; Valentina, 26 anni, è anche lei di Orbetello centro si è formata nei lavori stagionali, ama il rapporto con le persone; Alessia Vittoria, 29 anni, di Neghelli a Orbetello, era segretaria in Croce Rossa e vede nel supermercato una prospettiva di crescita, vuole essere la prima capo negozio Conad donna; Sara, 25 anni, viene da Porto Santo Stefano e dopo esperienze stagionali come barista avrebbe piacere di lavorare in panetteria dove sta facendo formazione; Martina, 25 anni, orbetellana “tutta la vita” di Neghelli, ha esperienza di servizio civile in AVIS e crede nell’esperienza in Conad come percorso di crescita; Davide, 27 anni, di Orbetello centro ha gestito un bar e ha lavorato come operaio in un campeggio; Pamela, 20 anni, di Porto Santo Stefano, diplomata all’Alberghiero ha lavorato come cameriera e cerca nell’impegno in Conad sicurezza e futuro.

I nuovi assunti vengono formati ruotando nei diversi reparti dei supermercati Clodia, Senegal e Spazio Aurelia Antica, passano dunque dall’ortofrutta alla panetteria, dai generi vari alle casse e si misurano con i clienti delle diverse zone di Grosseto.