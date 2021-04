Oltre 53 mila dosi somministrate in Maremma dall’inizio della campagna vaccinale. Ecco come sono state distribuite

GROSSETO – 40.271 sono le prime dosi di vaccino somministrate dalla Asl Toscana sud est in provincia di Grosseto. 146.369 in tutta la sud est (Arezzo 60.241, Grosseto 40.271, Siena 45.857) suddivise tra i tre tipi di vaccino. 13.429 le seconde dosi (in questo caso tutte Pfizer e Moderna) per un totale di oltre 53mila dosi somministrate.

Per la prima dose:

6.762: il personale che opera in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie.

15.246: Persone con età uguale e maggiore di 80 anni.

1.634: Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) e soccorso pubblico.

866: Ospiti RSA.

7.854: Persone per fascia d’età che non hanno compituto 80 anni.

4.725: Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private).

2.328: Soggetti Vulnerabili Per Patologia.

727: Uffici Giudiziari.

80:Vigili Del Fuoco.

37: Caregiver Di Soggetti Vulnerabili.

12: Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari).

Di questi vaccini 22.285 sono i Pfixer, 15.078 gli AstraZeneca, e 2.908 i Moderna.

Per la seconda dose:

6.137: il personale che opera in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie.

5.888: Persone con età uguale e maggiore di 80 anni.

6: Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) e soccorso pubblico.

818: Ospiti RSA.

44: Persone per fascia d’età che non hanno compituto 80 anni.

15: Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private).

510: Soggetti Vulnerabili Per Patologia.

3: Uffici Giudiziari.

1:Vigili Del Fuoco.

1: Caregiver Di Soggetti Vulnerabili.

6: Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari).

Di questi vaccini 12182 sono i Pfixer e 1247 i Moderna.