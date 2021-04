Mossa di mercato per il Follonica Gavorrano, in arrivo un attaccante e un difensore

BAGNO DI GAVORRANO – Due novità di mercato per il Follonica Gavorrano che si è aggiudicato le prestazioni di

Valentino Spadafora, classe 2000, difensore, proveniente dall’Aranova, e di Alessandro Tascini, classe 1992, attaccante, proveniente dal Foggia. “Sono molto felice – ha dichiarato Tascini – di essere approdato al Follonica Gavorrano, una società molta seria, strutturata che ambisce a qualcosa in più rispetto all’attuale posizione di classifica. Qui c’è Una squadra composta da giocatori forte e di esperienza che può fare sicuramente bene”.

A Valentino e Alessandro un grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia biancorossoblù.