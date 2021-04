L’almanacco del Giunco: il 16 aprile Hofmann scopre l’Lsd e nasce il termine Guerra fredda

GROSSETO – Venerdì 16 aprile, san Fruttuoso vescovo, Giornata mondiale contro la schiavitù infantile, il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.58. Accadeva oggi:

69 – Vitellio diviene imperatore romano.

529 – Entra in vigore il Codex Iustinianus.

1055 – Consacrazione di papa Vittore II.

1071 – Roberto il Guiscardo conquista Bari e pone fine al dominio dell’Impero bizantino in Italia.

1346 – Stefano Uroš IV Dušan è proclamato imperatore, con l’impero serbo che occupa gran parte dei Balcani.

1520 – Comincia la rivolta dei comuneros in Spagna contro il governo di Carlo V.

1582 – Il conquistatore spagnolo Hernando de Lerma fonda l’insediamento di Salta in Argentina.

1746 – Scozia: Battaglia di Culloden.

1799 – Guerre napoleoniche: Battaglia del Monte Tabor.

1814 – Firma della Convenzione di Schiarino-Rizzino, l’armistizio che pose fine al conflitto armato tra l’esercito del Regno d’Italia al comando del viceré Eugenio di Beauharnais e le truppe austriache del generale Heinrich Johann Bellegarde.

1815 – Guerra austro-napoletana: il re di Napoli Gioacchino Murat deve abbandonare Bologna, subito occupata dalle truppe austriache al comando di Johann Maria Philipp Frimont.

1821 – A Istanbul, capitale dell’Impero ottomano, vengono uccisi migliaia di greci, tra cui il metropolita ortodosso Gregorio V.

1856 – A Parigi, al termine della Guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Unito, Francia, Regno di Sardegna e Impero Ottomano. Primo successo diplomatico del Conte di Cavour.

1917

– Vladimir Lenin ritorna a Pietrogrado dall’esilio per preparare la Rivoluzione d’ottobre.

– L’Esercito francese avvia l’Offensiva Nivelle.

1919 – India: Gandhi organizza un giorno di preghiera e di astensione dal lavoro dopo il massacro dell’Amritsar.

1938 – Firma degli Accordi di Pasqua tra Gran Bretagna e Italia che confermavano il Gentlemen’s agreement del 1937, appianavano i contrasti nelle politiche medio-orientali dei due Paesi e garantivano la libera disponibilità al transito nel Lago Tana e nel Canale di Suez.

1941 – Seconda guerra mondiale, battaglia del convoglio Tarigo: in Tunisia un convoglio navale italiano, il Duisburg, diretto in Libia, alle 02.20 del mattino è attaccato da una squadra navale inglese. Nessuna nave italiana si salva, affondati anche i caccia italiani Lampo, Tarigo, Baleno e il caccia inglese Mohawk con quattro navi da trasporto inglesi.

1943 – Albert Hofmann scopre gli effetti allucinogeni dell’Lsd (Lisergid acetil-dietilamide o acido lisergico).

1945 – Gli Alleati costringono mille cittadini di Weimar a visitare il campo di concentramento di Buchenwald.

1947

– Bernard Baruch conia il termine “Guerra fredda” per indicare le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.

– Disastro di Texas City, una tremenda esplosione che si verificò nel porto di Texas City causata dall’incendio dell’imbarcazione francese SS Grandcamp carica di nitrato di ammonio. L’esplosione che seguì l’incendio fu udita nel raggio di 150 miglia e causò almeno 576 morti, di cui 178 non vennero identificati.

– Il criminale nazista Rudolf Höß viene impiccato davanti all’ingresso del crematorio di Auschwitz.

1964 – Negli Emi Studios di Londra i Beatles registrano A Hard Day’s Night, uno dei loro primi singoli ad avere un enorme successo.

1971 – I Rolling Stones pubblicano in Gran Bretagna il singolo Brown Sugar che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali.

1972

– Nasa/Programma Apollo: l’Apollo 16 viene lanciato verso la Luna dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

– Guerra del Vietnam: Offensiva di Nguyen Hue – Di fronte all’offensiva nordvietnamita gli USA riprendono i bombardamenti su Hanoi e Haiphong.

1973 – Rogo di Primavalle: Roma, un gruppo di Potere operaio formato da Manlio Grillo, Marino Clavo e Achille Lollo incendia una casa nel quartiere Primavalle, uccidendo i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli del Segretario della locale sezione del Movimento sociale italiano Mario Mattei.

1975 – Milano, un gruppo di manifestanti di sinistra viene aggredito al ritorno da un corteo da neofascisti. Uno di questi, Antonio Braggion, spara alcuni colpi di rivoltella uccidendo Claudio Varalli.

1977 – L’Apple II viene presentato al pubblico durante il primo West Coast Computer Faire.

1988 – Forlì, il senatore democristiano ed esperto in riforme istituzionali Roberto Ruffilli viene ucciso, in casa propria, dalle Brigate Rosse, nel decennale dell’assassinio di Aldo Moro.

1989 – A Sheffield in Inghilterra 96 tifosi muoiono all’interno dell’Hillsborough Stadium durante un incontro di Fa Cup tra Nottingham Forest FC e Liverpool.

1990 – Nepal, il Re Birendra Bir Bikram Shah Dev scioglie l’Assemblea nazionale per formare un parlamento democratico.

1995 – Pakistan, il sindacalista tessile tredicenne Iqbal Masih viene assassinato.

2003

– Atene/Unione europea: venticinque paesi firmano il Trattato di Atene che prevede l’allargamento dell’Unione Europea.

– Guerra in Iraq: conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c’è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk; i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991.

2007 – Stati Uniti, massacro al Virginia Polytechnic Institute, a Blacksburg, Virginia.

2016 – Disastroso terremoto scuote l’Ecuador.

Fonte: il.wikipwdia.org