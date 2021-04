ORBTELLO – Sulla strada statale 1 “Via Aurelia” il traffico in direzione sud è temporaneamente bloccato al chilometro 145, nel comune di Orbetello a causa di un incidente. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di una persona.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità della statale appena possibile.