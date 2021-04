PIOMBINO – Continuano le manutenzioni in città: gli ultimi interventi hanno interessato il parco giochi di Piazza della Costituzione per la sistemazione dell’area dedicata ai bambini.

Visto l’intervento per la riqualificazione del verde, sarà necessario interdire la porzione di parco giochi interessata dalla posa del prato per circa un mese e l’area giochi per due settimane.