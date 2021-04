GROSSETO – E’ una classica giornata uggiosa, con possibilità di – modeste – precipitazioni, quella di venerdì 16 aprile in provincia di Grosseto.

Anche se la situazione dovrebbe essere all’insegna del cielo nuvoloso, con qualche scorcio di sole soprattutto fino al pomeriggio, con peggioramento in serata.

In leggero aumento le temperature, che nel capoluogo potrebbero oscillare tra i 6 e i 17 gradi. Vento debole, in aumento in serata (fino a 20 chilometri orari).

