Fontana a Marina di Grosseto, completata la riqualificazione

GROSSETO – Marina di Grosseto ha una nuova fontana funzionante nello spazio verde in via IV novembre, compreso tra via Fucini e via Baracca.

La fontana, che necessitava da tempo di un intervento di riqualificazione in quanto non funzionante, oggi torna a splendere: il Comune, tramite Sistema srl, ha provveduto a costruire due pozzi e a sostituire le vecchie tubature. Sono stati inoltre installati nuovi fari al led e nuovi getti ornamentali a decoro della fontana.

“Si conclude un nuovo intervento di valorizzazione dell’arredo urbano di Marina – il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – Con questo nuovo lavoro andiamo a dare ordine e decoro ad una zona storica della frazione balneare”.