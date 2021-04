Due trasferte e un gara casalinga per le rose Under del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Ultimo impegno della regular season per la formazione Under 11 del Circolo Pattinatori, che domenica mattina a mezzogiorno gioca sulla pista del’imbattuta capolista (8 vittorie di fila) Gruppo Gamma Sarzana. Il Picchianti C.P., allenato da Stefano Paghi, terzo in graduatoria, ha già in testa il pass per le finali di Coppa Italia che si svolgeranno a fine maggio a Giovinazzo.

Gli Under 13 di Pablo Saavedra ospiteranno domenica alle 11 l’MT Service Forte dei Marmi, seconda forza del campionato con 32 punti. I biancorossi sono settimi a quota 6.

Gli Under 15 di Marco Ciupi, quinti in classifica con 10 punti, fanno visita sabato pomeriggio alle 15,30 all’Hockey Viareggio B, con il chiaro intento di mettere in tasca la quarta vittoria.